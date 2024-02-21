Mezitli Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Mezitli Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında Mutlu Mezitli Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren çalışanları kapsayan toplu iş sözleşmesi 'Ek Protokolü' imzalandı. 4 Temmuz'a kadar geçerli olacak sözleşme ile ikramiye, bayram yardımı, yemek yardımı ve benzeri haklar iyileştirildi.

Her zaman işçinin haklarını savunduklarınıve yasanın belirlediği şartlar doğrultusunda en yüksek ücreti verdiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan,"Bugün imzalayacağımız sözleşmenin 'Ek Protokol' olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu ek protokol ise hükümetin belirlediği yüzde 40 kotasının en yüksek limitini sendika yöneticilerimiz ile birlikte belirledik. Belli zamanlarda personellerimize destek oluyoruz. Kıyafet yardımı yaptık. Ayrıca yılbaşında hiç kimsenin haberi olmadan tüm personellerimizinhesabına 1000 TL ödeme yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde bazı belediye başkan adayları yapamayacakları vaatlerde bulunuyorlar. Ben gelirsem işçiye bu kadar ücret veririm gibisindenkonuşuyorlar. Yasadan bile haberi olmayan adaylar farklı vaatlerde bulunuyorlar. Ben de işçiye para vermek istiyorum fakat yasa buna izin vermiyor. Yaptığımız ek protokol ile yılda 12 olan ikramiyeyi 36 yevmiyeye çıkarttık. Günde 70 TL olan yemek parasını 200 TL'ye yükselttik. Sadece yemek parasını 3400 TL'ye yükseltmiş olduk. Ramazan Bayramı'nı 400 TL'den 2000 TL'ye çıkarttık. Kurban Bayramı ikramiyesini de 600 TL'den 3000 TL'ye çıkartmış olduk. Ayrıca işçilerimizin bazı haklarını da iyileştirmiş olduk. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hükümetin belirlediği bir kota olduğunu ve bu kotayı aşamadıklarını dile getirerek, ek protokol imzaladıklarını belirten DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise şöyle konuştu:

"Belirli dönemlerde toplu iş sözleşmelerimiz oluyor. Bugüne kadar Mezitli Belediyemiz ile çok iyi toplu iş sözleşmelere imza attık. 45 saat olan çalışma süresini 40 saate indirdik. Türkiye genelinde çok iyi şartlara sahip toplu iş sözleşmesini Mezitli Belediyemiz ile imzaladık. Maalesef enflasyonun giderek yükseldiği bu dönemde yeni bir ek protokol ile sözleşmemizi Belediyemiz ile yeniden imzalama kararı aldık. Ek Protokol ile haklarımızda iyileştirme yapmış olacağız. Hiç olmayabilirdi bu protokol fakat Başkanımız Neşet Tarhan ve sendika olarak işçisini enflasyona ezdirmemek için böyle karar aldık. Maalesef ki bu belirlediğimiz rakamlarda hükümetin koyduğu bir sınır var. Belediyelerin gelirinin yüzde 40'ını personele harcayamazsın. Bu kotayı geçemiyoruz. Bunu çok iyi anlamak lazım. Şimdiden imzaladığımız bu protokolün işçilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."