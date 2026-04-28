Mezitli Belediyesine ekskavatör desteği

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanan iş makinesi (ekskavatör), düzenlenen törenle teslim alındı.

Ankara'da gerçekleştirilen araç teslim törenine katılan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediyeye kazandırılan ekskavatörü teslim aldı.

Törende konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde, yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik desteklerin sürdüğü belirtildi. Sağlanan iş makinelerinin, belediyelerin sahadaki çalışmalarına hız ve verimlilik kazandırmasının hedeflendiği ifade edildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise yaptığı açıklamada, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Sahadaki gücümüzü artıran her yatırım, Mezitli'nin geleceğine yapılan önemli bir katkıdır. Belediyemize kazandırdığımız bu ekskavatör ile çalışmalarımızı daha hızlı, verimli ve kapsamlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Daha yaşanabilir bir kent hedefiyle hizmet kalitesini artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Tuncer, desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve Başkan Vekili Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Mezitli Belediyesinin, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN