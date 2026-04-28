Mezitli Belediyesine ekskavatör desteği

28.04.2026 13:58  Güncelleme: 13:59
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanan iş makinesi (ekskavatör), düzenlenen törenle teslim alındı.

Ankara'da gerçekleştirilen araç teslim törenine katılan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediyeye kazandırılan ekskavatörü teslim aldı.

Törende konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde, yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik desteklerin sürdüğü belirtildi. Sağlanan iş makinelerinin, belediyelerin sahadaki çalışmalarına hız ve verimlilik kazandırmasının hedeflendiği ifade edildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise yaptığı açıklamada, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Sahadaki gücümüzü artıran her yatırım, Mezitli'nin geleceğine yapılan önemli bir katkıdır. Belediyemize kazandırdığımız bu ekskavatör ile çalışmalarımızı daha hızlı, verimli ve kapsamlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Daha yaşanabilir bir kent hedefiyle hizmet kalitesini artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Tuncer, desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve Başkan Vekili Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Mezitli Belediyesinin, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

14:35
Saran’dan futbolculara son emir
Saran'dan futbolculara son emir
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
