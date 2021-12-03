Mezitli'de engellilerle empati etkinliği gerçekleşti - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Engellilerle birlikte şarkı söyleyip dans eden Başkan Tarhan, ok attı, masa tenisi ve bocce oynadı.

Mezitli Belediyesi tarafından yaptırılan Engelli Meclisi Merkezinde gerçekleşen etkinlikte gözlerini maske ile kapatan Başkan Tarhan, görme engelli Ecrin Aytekin'in yönlendirmesi sonrası beyaz baston yardımıyla karşılaştığı engelleri aşarak yürümeye çalıştı. Başkan Tarhan'ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, engelli dernekleri temsilcileri, engelliler ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, destek sağlanan engellilerin sporda, sanatta, sosyal yaşamda ne denli başarılı olabilecekleri anlatıldı.

Etkinlikte söz alan Sibel Gelbul, Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisinin çalışmalarını aktardı. Gelbul, engellilerin yaşadığı sorunlar ile ilgili farkındalık oluşturmak adına çalışma yaptıklarını söyledi. Engelli bireylerin önlerindeki tüm engellerin kaldırılması için sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarına büyük görevler düştüğünü dile getiren Gelbul, "Başkanımız Neşet Tarhan'ın bize sağladığı bu mekanda engellilerimizi sanatla, sporla buluştururken yaşadıkları sıkıntılarla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak adına çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Başta Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederim" dedi.

Yaşanan sıkıntıların aşılmasında "farkında olma"nın önemine vurgu yapan Başkan Tarhan ise "Engellilerimizin yaşadıkları zorlukları azaltmak için önce bunu fark etmemiz gerekiyor. Eğer farkında olursak yaptığımız çalışmaları o şekilde doğru şekilde kurgulayabiliriz. Belediye olarak engellilerimizi evlerinden çıkararak sosyal yaşama katmak adına çok değerli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tüm engelli derneklerinin buluşacağı bu mekanı yaptık. Hobi bahçeleri de yapıyoruz. Geçen dönem down sendromlularla ilgili yaptığımız çalışmaları pek çok belediye örnek olarak uyguladı. Bu dönem otizm köyü yapmayı hedefledik. 2022 yılı içerisinde bitirerek herkesin bunun farkında olması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN