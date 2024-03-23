Mezitli\'de Sahil Projesi Başlatıldı

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Mezitli Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 13 km'lik sahil güzergahını kapsayan kapsamlı bir proje başlattı. Mezitli Belediye Başkanı ve bağımsız aday Neşet Tarhan tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Mezitli sahil şeridi boyunca yaya yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve peyzaj donatı alanları oluşturulacak.

Proje kapsamında yapımı planlanan yaya yürüyüş yolu, vatandaşların fiziksel sağlığını korumak amacıyla tartan pist olarak tasarlandı.

Projenin 2 aşamada hayata geçirileceği bilgisini veren Başkan Tarhan, "İlk aşamada, Davultepe Mahallesi'nden başlayarak Osman Gazi Caddesi'nin güney kısmından Mezitli Erdemli sınırına kadar yaya ve bisiklet yolu inşa edilecek. Aynı zamanda, ikinci aşama proje ise Osman Gazi Caddesi'nin batı kısmından başlayarak Menderes Mahallesi'nin 35437. sokağı güney sınırına kadar uzanacak. Bu sayede, yürüyüş ve bisiklet yapmayı seven vatandaşlarımız için toplamda 13 km'lik kesintisiz bir yol sağlanacak. Çalışmaların 2024 yılı Eylül ayı sonunda hedefliyoruz. İlçeye kazandırdığımız sayısız hizmetlerimize halkımızdan aldığımız güven ve güç ile sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.