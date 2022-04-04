Mezitlili üretici kadınlar siyasileri ağırladı - Son Dakika
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Mezitlili üretici kadınlar siyasileri ağırladı

04.04.2022 12:23
Mezitlili üretici kadınlar siyasileri ağırladı

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı ve Sanat Çarşısı siyaset dünyasından isimleri ağırladı.

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı ve Sanat Çarşısı siyaset dünyasından isimleri ağırladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Murat Emir, Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Cengiz Gökçel'i üreten kadınlarla bir araya getirdi. İlk olarak Kadın Üretici Pazarına giderek kadınlarla bir araya gelen konuklar yoğun ilgi gördü. Daha sonra Sanat Çarşısını gezen konuklar, Ankara'daki dostlarına götürmek amacıyla büyük bölümü sanatsal değeri olan Mersin temalı hediyeliklerden aldılar. Yeni Mahallede bulunan Kadın Üretici Pazarı gezisi esnasında üretici kadınlarla sohbet ederek alışveriş yapan ve gördükleri tablo karşısında son derece etkilendiklerini dile getiren Engin Altay ve Murat Emir, kadınlarla görüşerek başarı hikayelerini dinledi. Altay, Mezitli'de farklı üretimler yapan kadınların emeklerinin en güzel şekilde değerlendirildiğini söyledi. - MERSİN

Mezitlili üretici kadınlar siyasileri ağırladı

YORUMLAR
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Başkan Tarhan'dan bisikletli denetim Başkan Tarhan'dan bisikletli denetim

Engin Altay, Mezitli, Siyaset, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezitlili üretici kadınlar siyasileri ağırladı - Son Dakika


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