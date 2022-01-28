Üye Girişi
Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı - Son Dakika

Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı

28.01.2022 19:56

Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı Bayburt'un Demirözü ilçesi sınırındaki Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı Bani mezrasında nefes darlığı çeken kronik obstrüktif akciğer hastasına, kar ve tipiden kapanan yollar açılarak sağlık ekiplerinin ulaşması sağlandı.

Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesi sınırındaki Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı Bani mezrasında nefes darlığı çeken kronik obstrüktif akciğer hastasına, kar ve tipiden kapanan yollar açılarak sağlık ekiplerinin ulaşması sağlandı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Zaman zaman sürgünün yaşandığı Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı mevkiinde karayolları ekipleri rotatifle (kar püskürtme) yol açma ve genişletme çalışmasını sürdürüyor. Kar ve tipi dolayısıyla kapanan Bani mezrasındaki hastanın yardımına da sağlık ve il özel idaresi ekipleri yetişti. Demirözü 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ekipleri, Otlukbeli'ne bağlı Bani mezrasına vaka çıkışı yaptı. KOAH, tansiyon ve kalp hastası olan vatandaşa ulaşmak için ekipler seferber oldu. Kar ve tipiden dolayı kapalı bulunan mezra yolu rotatifle açılarak sağlık ekiplerinin gidebilmesi sağlandı. 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından hasta hastaneye ulaştırıldı.

Öte yandan hastaneden dönüş yolunda sağlık ekiplerinin içerisinde bulunduğu ambulans Otlukbeli köyü yakınlarında kara saplandı. Ambulans sürücüsü yürüyerek köye dönüp vatandaşlardan yardım istedi. 3- 4 kişi küreklerle gelip ambulansı saplandığı yerden çıkarılmasına yardım etti. Beşpınar köyünden getirilen çekme halatıyla ambulans çekilerek kurtarıldı.

Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı
Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı
Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı

YORUMLAR
500

Otlukbeli, Demirözü, Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı - Son Dakika


Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga! Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!         
19:56
Biri tekerlekli sandalyeye oturdu, diğeri arkadan itti! Hırsızlık anları kameraya işte böyle yansıdı Biri tekerlekli sandalyeye oturdu, diğeri arkadan itti! Hırsızlık anları kameraya işte böyle yansıdı         
19:44
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
19:55 Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!
19:37 İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı
19:37 Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek
19:31 Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor
19:22 Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek
19:11 Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
19:13 Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı
19:11 Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı!
18:57 Zamlar sonrası gelen faturalar esnafı isyan ettirdi: Ya kredi çekeceğiz ya da bir şeylerimizi satacağız
18:30 Genç kız, kendisine yapılan ahlaksız teklifi videoya çekip TikTok'tan paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 20:04:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement