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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "İnsanlık varsa bütün engeller aşılır" - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "İnsanlık varsa bütün engeller aşılır"

03.12.2021 10:10
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "İnsanlık varsa bütün engeller aşılır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İnsanlık varsa bütün engeller aşılır, vicdan varsa bütün engeller yıkılır. Bütün engeller kaldırılsın.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İnsanlık varsa bütün engeller aşılır, vicdan varsa bütün engeller yıkılır. Bütün engeller kaldırılsın. Engelsiz bir dünyanın kapıları aralansın" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hiçbir engelli kardeşim acınacak halde değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün engelli kardeşlerimizi bağrına basmaktadır. Engelli olmanın, bir engelle yaşamanın, bir engele uğramanın ne demek olduğunu, neye tekabül ettiğini, hangi sonuçlara kapı araladığını samimiyetle, dikkatle analiz etmeliyiz. Elbette engelli kardeşlerimizin üstesinden gelinmesi aciliyet arz eden sıkıntıları, çözülmesi gereken problemleri olduğunu biliyoruz. Bütün engeller kaldırılsın ki, Engelsiz bir dünyanın kapıları aralansın. Engeller takılmak için değil, aşılmak içindir. Engelli olmanın ayıplanacak, utanılacak, horlanacak, küçümsenecek, küçük görülecek, kusur sayılacak bir yanı asla yoktur. Aksi bir tavır her şeyden önce insan olmanın asalet ve şerefine ağır bir bühtan, vahim bir saygısızlık olacaktır. Biz engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz. Hepsini kucaklıyoruz, hepsiyle bir ve bütün, aynı milletin eşit ve onurlu fertleri olduğumuza inanıyoruz. Empati yaparak, duygudaşlık köprüleri kurarak onların ne hissettiğini, neleri hedeflediğini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bizim nezdimizde engelli kardeşlerimiz hayata tutunma iradeleriyle, önlerine çıkarılan sanal ve sahte engelleri yıkma azimleriyle her türlü takdir ve övgüye ziyadesiyle layıktır" dedi.

"Mesele vücutta bir eksikliğin olup olmaması değildir" diyen Alıcık, "Mesele akıl ve zihin ölçeğinde bir pürüzün olması da değildir. Mesele insan olmaktır, insanca bakabilmektir, insafla ve vicdanla hareket edebilmektir. Ezcümle mesele muhabbette bir engelin olmaması, hoşgörüde, dayanışmada, yardımlaşmada herhangi bir engelin çıkmamasıdır. İnanıyoruz ki, sevgi varsa, saygı varsa engel yoktur. İnsanlık varsa bütün engeller bertaraf olmaya mahkumdur. Acı duymak canlılara mahsustur. Acı başka acımak başkadır. Fakat başkasının acısını yürekte duyup yüksek bir vicdanla ortak olmak ancak ve ancak insan olana, insanlık değerlerini ruhuna nakşetmiş kişilere özgü bir haslettir. İster doğuştan olsun, isterse de sonradan çıksın, bir engeli bulunan kardeşlerimizin engellerle kıyasıya mücadeleleri imrenilecek ve örnek gösterilecek bir kararlılığın özetidir. Bize göre asıl engel bedende ya da zihinde değil; algıda, davranışta ve insanlık değerlerinden mahrumiyette gizlidir. Milliyetçi Hareket Partimizin programında anlam ve karşılık bulduğu üzere; engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmeleri, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmeleri fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin kaldırılmasına bağlıdır. Anaokulundan başlayarak; eğitim sürecinin her aşamasında, sosyal ve ekonomik ilişkilerinde, iş ve meslek hayatlarında engelli kardeşlerimizin muhatap kaldıkları sorunları kökünden bitirmek, hepimizin hem insani, hem de vicdani görevleri arasındadır" ifadelerini kullandı.

Parti olarak engellilerle ilgili atılacak her adımın takipçisi olduklarını ifade eden Alıcık mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Yapılacak her kanuni düzenlemenin yanında ve arkasında ön şartsız duracağız. Engel, onu kenara iten fazilet ve fedakarlık ruhu olduktan sonra hiçbir sorun yaratamayacaktır. Yılın bir gününde değil, her gününde bütün engelli kardeşlerimizin yanındayız, onların tercümanıyız. Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü farkındalık şuuruyla anıyor; sahip oldukları hiçbir engelin huzurlarına, ümitlerine, heveslerine engel olmamasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum." - AYDIN

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: İnsanlık varsa bütün engeller aşılır

Milliyetçi Hareket Partisi, Dünya Engelliler Günü, Aralık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: 'İnsanlık varsa bütün engeller aşılır' - Son Dakika


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