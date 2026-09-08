MHP Bilecik İl Başkanı Özkan, Bahçeli'yi Söğüt şenliklerine davet etti - Son Dakika
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MHP Bilecik İl Başkanı Özkan, Bahçeli'yi Söğüt şenliklerine davet etti

MHP Bilecik İl Başkanı Özkan, Bahçeli\'yi Söğüt şenliklerine davet etti
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MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Ankara'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Heyet, Bahçeli'yi 745'incisi düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma Yörük Şenlikleri'ne davet ederek il kongresi hakkında bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek Söğüt şenliklerine davet etti.

MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti. MHP Genel Merkezinde Devlet Bahçeli'yi bu hafta sonu 745'incisi kullanacak olan Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma Yörük Şenlikleri"ne davet ettiler. Özkan, Bahçeli'ye geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen MHP Bilecik İl Kongresi hakkında da bilgi verirken, nazik kabulleri dolayısıyla şükranlarını sundu.

Heyet ardından, MHP Genel Başkan Yardımcıları, Özgür Bayraktar, Sadi Durmaz ve Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, ile MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Bahadır Alperen'i ziyaret etti. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut kendilerini Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma Yörük Şenlikleri'ne davet ederek, davetiyelerini verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Bilecik İl Başkanı Özkan, Bahçeli'yi Söğüt şenliklerine davet etti - Son Dakika

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