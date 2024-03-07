MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kadının Toplumdaki Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika
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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kadının Toplumdaki Önemine Dikkat Çekti

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kadının Toplumdaki Önemine Dikkat Çekti

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk toplum yapısının temel direği olan kadınların önemine vurgu yaparak, kadınların güçlenmesinin milli uyanışı yaygınlaştıracağını ve Türkiye'yi büyüteceğini belirtti.

07.03.2024 17:31
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DENİZLİ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Dünya Kadınlar Günü mesajında kadının aile ve toplumdaki önemi ne dikkat çekerek; "Türk toplum yapısının temel direği kadınlarımızdır" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Hayatın her alanında kadınların olmasının büyük bir güç olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' veciz sözü bizlere rehber olmalıdır. Kadınlarımız, Türk milletimizin aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet anlayışına emek ve güç veren iradedir. Kadınlarımız güçlendikçe milli uyanış yaygınlaşacak, milli diriliş ve dayanışma ruhu Türkiye'yi büyütecektir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınlarımızın olması çok büyük güçtür" dedi.

Kadınlarının yüzünün gülmediği bir toplumun geleceği umutla karşılamasının imkansız olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Kahraman ve fedakar Türk kadının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir. Aziz Türk milletimiz kadınlarına en yüksek değeri veren yüksek bir kültür ve mirasla donanmıştır. Türk toplum yapımızın temel direği kadınlarımızdır. Kadın demek hayat demektir, ilerlemek üretmek ve başarmak demektir. Gerek aile gerekse toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırması, ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kadının Toplumdaki Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika

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