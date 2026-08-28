MHP Diyarbakır'da Devir Teslim Töreni - Son Dakika
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MHP Diyarbakır'da Devir Teslim Töreni

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MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda Miktat Arslan, Hasan Özcoşkun'a görevini devretti.

DİYARBAKIR Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti.

Göreve geldiği 9 Eylül 2022'den bu yana İl Başkanlığı görevini yürüten Miktat Arslan, partisinin genel başkanlığı tarafından atanan Hasan Özcoşkun'a görevini törenle devretti. Parti binasında düzenlenen törende konuşan Miktat Arslan, "Görev süremiz boyunca tek gayemiz; Liderimizin çizdiği istikametten ayrılmadan, davamıza ve teşkilatımıza layık olmak, Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal yapısını güçlendirmek ve teşkilatımızı daha sağlam temeller üzerinde geleceğe taşımak olmuştur. Bu süreç içerisinde gece gündüz demeden, makam ve mevki hesabı yapmadan, samimiyetle ve inançla çalıştık. Teşkilatımızın kapısını milletimize açtık, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik ve Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket'in güçlü bir şekilde var olması için mücadele ettik. Görev süremiz boyunca Diyarbakır'da oluşturduğumuz sağlam temelleri, güçlü teşkilat yapısını ve birlik ruhunu, inşallah yeni İl Başkanımız Hasan Özcoşkun ve yeni yönetim daha ileriye taşıyacaktır. İl Başkanımız Hasan Özcoşkun ve kıymetli yönetimine başarılar diliyor; Diyarbakır teşkilatımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde daha güçlü yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

'DİYARBAKIR'DA BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

İl Başkanı Hasan Özcoşkun ise birlik ve beraberliğin daha da güçleneceğini ifade ederek, "Bu kutlu görevi, makam, mevki veya şahsi bir beklenti olarak değil, milletimize ve aziz vatanımıza hizmet etme fırsatı olarak görüyorum. Diyarbakır'da birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, teşkilatımızı her kademesiyle daha diri, daha güçlü ve daha etkin hale getireceğiz. Bu vesileyle yaklaşık 4 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı görevini büyük bir özveriyle sürdüren, teşkilatımıza emek ve hizmetleri bulunan eski İl Başkanımız Miktat Arslan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Kapımız bütün dava arkadaşlarımıza, gönüldaşlarımıza ve Diyarbakırlı hemşehrilerimize açık olacaktır. Bizim hedefimiz; güçlü teşkilat, güçlü Diyarbakır ve güçlü Türkiye'dir" diye konuştu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel MHP Diyarbakır'da Devir Teslim Töreni - Son Dakika

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