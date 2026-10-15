MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, 3. Sanayi Sitesi'nde esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika
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MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, 3. Sanayi Sitesi'nde esnafın sorunlarını dinledi

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MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, 3. Sanayi Sitesi\'nde esnafın sorunlarını dinledi
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MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, 3. Sanayi Sitesi'nde esnafla buluştu. Ziyarette esnafın sorunları ve talepleri dinlendi; Özcoşkun, Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgilendirme yaptı, esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dilendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, 3. Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Esnafın yoğun olarak faaliyet gösterdiği sanayi sitesinde gerçekleştirilen ziyarette, esnafın yaşadığı sorunlar, karşılaştığı sıkıntılar ve çözüm bekleyen talepler ele alındı. Esnafın görüşlerini dinleyen İl Başkanı Hasan Özcoşkun, karşılıklı sohbet ve fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında Terörsüz Türkiye süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özcoşkun, süreçle ilgili bilgilendirmelerini esnafla paylaştı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, esnafın talep ve beklentilerinin dinlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. Ziyaretin sonunda sanayi esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar dilendi.

Kaynak: İHA
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