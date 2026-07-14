MHP'den 15 Temmuz'un 10. yılında darbe karşıtı mesaj - Son Dakika
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MHP'den 15 Temmuz'un 10. yılında darbe karşıtı mesaj

MHP\'den 15 Temmuz\'un 10. yılında darbe karşıtı mesaj
14.07.2026 11:39
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Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü vesilesiyle bir basın açıklaması yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü vesilesiyle bir basın açıklaması yayımladı.

Türk milletinin egemenliğine ve bağımsızlığına kasteden hain FETÖ terör örgütünün 10 yıl önce giriştiği işgal teşebbüsünün, Türk milletinin sarsılmaz iradesi karşısında bozguna uğratıldığının altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Milletimiz, o karanlık geceyi canı pahasına aydınlatmıştır" dedi.

"15 Temmuz, bir direniş ve diriliş destanıdır"

15 Temmuz tarihinin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmeye üzereykenTürk milletinin asil duruşuyla unutulmaz bir zafere dönüştüğünü vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "tüm dünyaya milli iradenin teslim alınamayacağını bir kez daha ilan etmiştir" dedi.

Başkan Kılıç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. On yıl önce bugün; devletimizin kılcal damarlarına sızmış, akıllarını ve ruhlarını karanlık odaklara kiralamış FETÖ'cü hainler, milletimizin namusuna, Meclisimize, birliğimize ve bağımsızlığımıza kastetmiştir. Ancak unuttukları bir şey vardı: Türk milleti, esaret zincirini her ne pahasına olursa olsun kırıp atacak kudrete, imana ve kararlılığa sahiptir. Milletimiz, o karanlık geceyi canı pahasına aydınlatarak çıplak elleriyle tankları durdurmuş ve tüm dünyaya milli iradenin teslim alınamayacağını bir kez daha ilan etmiştir" İfadelerini kullandı.

"Liderimizin sergilemiş olduğu milli tavır, kırılma noktası olmuştur"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o gece sergilediği dik duruşun tarihi önemine değinen Başkan Kılıç, "Hainlerin darbe teşebbüsüne giriştiği ilk anlarda, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hiçbir tereddüt göstermeden 'Devletimizin ve hükümetimizin yanındayız' diyerek ortaya koyduğu milli tavır, kırılma noktası olmuştur. Milliyetçi-Ülkücü hareket, devletin bekası söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi o gece de ilk önce vatanını düşünmüş ve meydanlara koşmuştur. Bu asil duruşun neticesinde şekillenen Cumhur İttifakı ruhu; Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken bugün de en büyük güvencemiz, geleceğimizin teminatıdır. Bu anlamlı günde, vatanımızın birliği ve devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP'den 15 Temmuz'un 10. yılında darbe karşıtı mesaj - Son Dakika

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