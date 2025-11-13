MHP'li Belediye Başkanı İsmail Arslan Tutuklandı - Son Dakika
Yerel

MHP'li Belediye Başkanı İsmail Arslan Tutuklandı

13.11.2025 13:39
Konya'nın Akören ilçesi MHP'li Belediye Başkanı İsmail Arslan, 2021'de gerçekleştirdiği kazada hayatını kaybeden kişinin ailesine yüksek bir tazminat ödediği iddiasıyla 'görevi kötüye kullanmak' suçundan tutuklandı.

Haber: Taner Özay

(KONYA) - Konya'nın Akören ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı İsmail Arslan, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandı.

Makam aracıyla 2021'de karıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle bir süre cezaevinde kalan Arslan'ın, hayatını kaybeden kişinin ailesine 5 milyon 500 bin lira tutarındaki "kan parası"nı belediye kasasından ödediğinin ortaya çıkması üzerine "görevi kötüye kullanmak" suçundan tutuklandığı iddia edildi.

Belediye yetkilileri ise "Başkan Bey 'görevi kötüye kullanma' suçundan değil, zamanında karıştığı kazadan dolayı tutuklandı" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Olaylar, Yerel, Son Dakika

