MHP'li Belediye Başkanı İsmail Arslan Tutuklandı

Haber: Taner Özay

(KONYA) - Konya'nın Akören ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı İsmail Arslan, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandı.

Makam aracıyla 2021'de karıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle bir süre cezaevinde kalan Arslan'ın, hayatını kaybeden kişinin ailesine 5 milyon 500 bin lira tutarındaki "kan parası"nı belediye kasasından ödediğinin ortaya çıkması üzerine "görevi kötüye kullanmak" suçundan tutuklandığı iddia edildi.

Belediye yetkilileri ise "Başkan Bey 'görevi kötüye kullanma' suçundan değil, zamanında karıştığı kazadan dolayı tutuklandı" ifadesini kullandı.