Söğüt\'te "Tarihi Miras" projesine yakın inceleme

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Tarihi Miras" projesine yakın incelemelerde bulundu.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Büyükataman'a, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Emirler ve beraberindeki heyet eşlik etti. Program kapsamında ilk olarak Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret eden heyet, burada dua etti. Ardından Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte, Söğüt Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen ve tamamlanma aşamasına gelen "Beylikten İmparatorluğa Söğüt Dijital Tarih Müzesi" proje alanında incelemelerde bulunuldu. Heyete proje kapsamında gelinen son durum hakkında bilgi verilirken, müzenin tamamlanmasıyla birlikte Söğüt'ün köklü tarihinin dijital teknolojilerle ziyaretçilere aktarılması ve ilçenin kültür turizmine önemli katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi. Ziyarette, projenin ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasındaki rolü de değerlendirildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt'ün tarihini yalnızca koruyan değil, yeni nesillere en etkili şekilde anlatan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tamamlanma aşamasına gelen Dijital Tarih Müzesi, ilçemizin kültürel mirasını teknolojiyle buluşturacak ve Söğüt'ü tarih turizminde çok daha güçlü bir konuma taşıyacaktır" dedi. - BİLECİK