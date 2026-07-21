MHP Genel Sekreteri Büyükataman Söğüt\'te temaslarda bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bilecik'in Söğüt ilçesinde temaslarda bulundu.

İsmet Büyükataman, MHP 15. Olağan Söğüt İlçe Kongresi programı kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Program kapsamında MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Emirler ve beraberindeki heyetle birlikte Söğüt Belediyesini ziyaret eden Büyükataman, Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından makamında ağırlandı. Görüşmede ilçede yürütülen belediye çalışmaları ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette, Söğüt Belediyesinin faaliyet raporu Büyükataman'a sunulurken, günün anısına hazırlanan hediye de takdim edildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Nazik ziyaretleri dolayısıyla İsmet Büyükataman'a ve beraberindeki kıymetli heyete teşekkür ediyor, Milliyetçi Hareket Partisi 15. Olağan Söğüt İlçe Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK