MHP Lideri Bahçeli'den TUSAŞ’a Yapılan Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika
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MHP Lideri Bahçeli'den TUSAŞ’a Yapılan Saldırıya Sert Tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını nefretle lanetleyerek, bu tür hain hesapların ve projelerin milli birlik ve kardeşlik ruhunu zedeleyemeyeceğini vurguladı. Bahçeli, saldırıyı gerçekleştirenleri ve terörizmi bir araç olarak kullananları sert bir dille eleştirdi.

23.10.2024 19:31
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TUSAŞ'a düzenlenen saldırıya ilişkin "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Lideri Bahçeli'den TUSAŞ’a Yapılan Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den TUSAŞ’a Yapılan Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika
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