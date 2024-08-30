MHP MDK Başkanı Bahadır Alperen: Vatanın bütünlüğü için mücadele eden ordumuzun kahramanlarını yad ediyorum - Son Dakika
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MHP MDK Başkanı Bahadır Alperen: Vatanın bütünlüğü için mücadele eden ordumuzun kahramanlarını yad ediyorum

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Bahadır Alperen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatanın bütünlüğü için canla başla mücadele eden ordumuzun kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

30.08.2024 11:22
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı Bahadır Alperen, "Vatanın bütünlüğü için canla başla mücadele eden şanlı ordumuzun bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Bahadır Alperen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Alperen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bizler, tarih boyunca, istiklalinden taviz vermemiş, bağımsız ve hür yaşamayı şiar edinen ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vatan sevgisini tüm değerlerin üzerinde sayan bir milletiz.

Bunun en büyük örneklerinden birisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları liderliğinde başlatılan şanlı Kurtuluş Mücadelesidir. Aziz milletimizin özgürlük sevdası, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye ulaşmış ve burada söken zafer şafağı, milletimizin yolunu aydınlatmıştır.

Ulu Önderimizin ateş hatları arasında, bizzat Zafertepe'den idare ettiği, Türk ordusuna o tarihi 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emrini verdiği 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi, Şanlı Türk Ordusunun, tarihe adını altın harflerle yazdırdığı bir kahramanlık destanıdır.

Bu kutlu zafer, var olma ve yok olma arasında mücadele eden bir ulusun, hep birlikte şahlanışının; varlık ve birliğini, özgürlük ve istikbalini, toprağını ve devletini her durum ve şartta en önde sayacağının en büyük ispatı olmuştur. Vatanın bütünlüğü için canla başla mücadele eden şanlı ordumuzun bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP MDK Başkanı Bahadır Alperen: Vatanın bütünlüğü için mücadele eden ordumuzun kahramanlarını yad ediyorum - Son Dakika

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