MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Yağmurlar Köyü ve Göleti\'ni Ziyaret Etti

Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz ilçesine bağlı Yağmurlar Köyü ve köyün doğa harikası Yağmurlar Göleti'ni ziyaret etti.

Milletvekili Erbaş'a, Yağmurlar Köyü'nden olan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Kemal Arslan ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Heyet, ilk olarak Yağmurlar Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve onların sorunlarını dinledi. Yöre halkının taleplerini ve beklentilerini doğrudan dinleme fırsatı bulan Milletvekili Erbaş ve beraberindekiler, köy halkıyla yakından ilgilendi. Köydeki temasların ardından Yağmurlar Göleti'ni ziyaret eden Milletvekili Erbaş ve beraberindeki heyet, göletin doğal güzelliğine ve huzur veren atmosferine hayran kaldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Yağmurlar Göleti'nin eşsiz güzelliğinden çok etkilendiğini belirtti. Erbaş, "Bugün Yağmurlar Köyü'müzü ve bu muhteşem doğa harikası göletimizi ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Köy sakinlerimizle bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledik. Bölgemizin bu tür doğal güzellikleri, hem turizm potansiyeli hem de bölge halkımızın yaşam kalitesi açısından her türlü desteği hak ediyor. Gediz Belediye Başkanımız Necdet Akel'in de köyü olması vesilesiyle, buradaki potansiyelin değerlendirilmesi ve sorunların çözümü noktasında hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yağmurlar Göleti gibi değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim öncelikli görevimizdir" dedi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ise kendi köyü olan Yağmurlar'ın ve göletin ziyaret edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Akel, "Kıymetli Milletvekilimiz Ahmet Erbaş beyefendiye, Eskigediz Belediye Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yağmurlar Köyümüz, tarihi ve doğal güzellikleriyle Gediz'imizin gizli cennetlerinden biridir. Özellikle Yağmurlar Göletimiz, gören herkesi büyüleyen eşsiz bir manzaraya sahip. Köy halkımızla bir araya gelerek sohbet etme ve sorunlarına kulak verme imkanı bulduk. Milletvekilimizin de desteğiyle, köyümüzün ve göletimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayarak turizme kazandırmak için projeler üretmeye devam edeceğiz. Ziyaretleri bizleri onurlandırdı" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA