MHP Milletvekili Baki Ersoy, Köseler Göleti'nin sulamasının yatırım kapsamına alındığını duyurdu - Son Dakika
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MHP Milletvekili Baki Ersoy, Köseler Göleti'nin sulamasının yatırım kapsamına alındığını duyurdu

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Köseler Göleti\'nin sulamasının yatırım kapsamına alındığını duyurdu

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi İlçesi Köseler Göleti'nin sulamasının yatırım kapsamına alındığı müjdesini verdi. Sözleşme 8 Şubat'ta imzalandı ve 15 Şubat'ta işe başlanacak. İşin tamamlanması planlanan tarih ise 21 Mart 2025. İhale bedeli ise 41 milyon 645 bin TL olarak belirlendi.

13.02.2024 15:07  Güncelleme: 16:26
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Develi İlçesi Köseler Göleti'nin sulamasının yatırım kapsamına alındığı müjdesini verdi.

Köseler Göleti Sulaması sözleşmesi 8 Şubat'ta imzalanırken, 15 Şubat tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı bildirildi. Sözleşmeye göre 21 Mart 2025 tarihinde tamamlanacak olan işin ihale bedelinin 41 milyon 645 bin TL olduğu belirtildi.

Develi ilçesine müjdeyi veren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Soru önergesi ile takipçisi olduğumuz Develi Köseler Göleti sulaması yatırım kapsamına alınmıştır. Böylece sözleşmesi 8 Şubat tarihinde imzalanan işte 15 Şubat tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Sözleşmesine göre 21 Mart 2025 tarihinde tamamlanacak olan işin ihale bedeli 41 milyon 645 bin TL'dir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Milletvekili Baki Ersoy, Köseler Göleti'nin sulamasının yatırım kapsamına alındığını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Milletvekili Baki Ersoy, Köseler Göleti'nin sulamasının yatırım kapsamına alındığını duyurdu - Son Dakika
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