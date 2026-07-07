MHP Orhaneli'de görev değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Orhaneli'de görev değişimi

MHP Orhaneli\'de görev değişimi
07.07.2026 17:03  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Orhaneli İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Cemil Ar, görevini tek aday Yunus Aydoğdu'ya devretti. Aydoğdu, 60 delegenin tamamının oyunu alarak yeni ilçe başkanı seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Orhaneli İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde görev değişimi yaşandı. Mevcut İlçe Başkanı Cemil Ar, görevini tek aday olarak seçime giren Yunus Aydoğdu'ya devretti.

MHP Orhaneli İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Serdar Başak, Bursa Kamu-Sen İl Başkanı İbrahim Bulut, Ülkü Ocakları Başkan Vekili Serdar Pekeer ile çok sayıda muhtar, dernek ve sendika temsilcisi katıldı.

Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunurken, ilçe teşkilatının faaliyet raporları da delegelerle paylaşıldı. Seçim öncesinde konuşan yeni İlçe Başkanı Yunus Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yalnızca bir siyasi parti değil, milletin ve memleketin meselelerini kendisine dava edinmiş bir hareket olduğunu belirtti. Aydoğdu, "Milliyetçi Hareket Partisi, çözüm noktasında hiçbir beklenti içerisine girmeden, makam ve mevkileri vatan ve millet sevgisinin gerisinde tutarak samimi bir mücadele ortaya koymuştur. 15. Olağan İlçe Kongremizin başta dağ yöremizin en büyük ilçesi Orhaneli'mize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tek aday olarak gidilen seçimde 60 delegenin tamamının oyunu alan Yunus Aydoğdu, MHP Orhaneli İlçe Başkanı seçildi. Kongrenin ardından Aydoğdu, görevi Cemil Ar'dan devralarak resmen göreve başladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Orhaneli, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP Orhaneli'de görev değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:45:41. #7.12#
SON DAKİKA: MHP Orhaneli'de görev değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.