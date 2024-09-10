MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef\'in Anneannesi Şaziye Erdoğan Vefat Etti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan anneannesi Şaziye Erdoğan hayatını kaybetti.

Şaziye Erdoğan'ın cenazesi, Tarihi Ömer paşa Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonra eski Alaca ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şaziye Erdoğan'ın cenaze namazına Sedef ve Erdoğan aileleri ile Alaca Kaymakamı Engin Tok, Çorum MHP il Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yozgat MHP İl Başkanı Tekin Irgatoglu, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Çorum Milli eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Alaca Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak, Alaca Müftüsü İsmail Karadavut, Yozgat ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM