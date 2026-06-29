Milas Ören'de Yaz Sezonu Sessiz Başladı: Esnaf Umutla Tatilcileri Bekliyor

Haber: Osman BEKAR

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaz turizmi sezonu beklentilerin oldukça altında başladı. Bir dönem belde belediyesi olan, büyükşehir yasasının ardından mahalle statüsüne dönüşen Ören'de sahillerdeki sessizlik hem turizmcileri hem de bölge esnafını endişelendiriyor.

Gökova Körfezi'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan, uzun sahil bandı, temiz denizi ve düzenli plajlarıyla her yıl binlerce yerli turisti ağırlayan Ören'de bu sezon beklenen yoğunluk şu ana kadar oluşmadı. Geçmiş yıllarda yaz aylarının başlamasıyla birlikte doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan plajlarda, bu yıl şezlongların büyük bölümü boş kaldı.

Bölgede faaliyet gösteren işletmeciler, sahilde binin üzerinde şezlong bulunduğunu ancak bunların üçte birinin bile dolmadığını ifade ediyor. Özellikle hafta içi sahildeki sakin görüntü dikkati çekerken, kafe ve restoranlarda da önceki yıllara göre önemli ölçüde müşteri kaybı yaşandığı belirtiliyor.

Ören, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, sahil boyunca oluşturulan sosyal donatı alanlarıyla da dikkati çekiyor. Yaklaşık 50 metre aralıklarla yerleştirilen duş alanları, yürüyüş yolları, engelli bireylerin denize rahat ulaşabilmesi için oluşturulan özel erişim noktaları ve belediyeye ait uygun fiyatlı kafe, bölgeyi aileler için cazip hale getiriyor.

Ancak bu imkanlara rağmen beklenen ziyaretçi sayısına ulaşılamaması, bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor. Esnaf, özellikle yerli turist ağırlıklı bir destinasyon olan Ören'de ekonomik şartların tatil planlarını etkilediğini düşünüyor. Bazı işletmeciler ise okulların yeni kapanması ve üniversite sınavlarının kısa süre önce tamamlanması nedeniyle hareketliliğin temmuz ayında başlayabileceğini umut ediyor.

Turizm sezonuna büyük beklentiyle hazırlanan işletmeler, yaz aylarının ilerleyen dönemlerinde ziyaretçi sayısının artmasını beklerken, mevcut tablo bölge esnafı açısından kaygı yaratıyor. Geçmiş yıllarda bayram ve yaz dönemlerinde yoğunluğun yaşandığı Ören sahilinde bu sezonun ilk günlerinde gözlenen sakinlik, turizm sektörünün içinde bulunduğu ekonomik tabloyu da gözler önüne seriyor.