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Milas Savran mahalle muhtarı kalbine yenik düştü - Son Dakika

Milas Savran mahalle muhtarı kalbine yenik düştü

17.02.2022 12:09
Milas Savran mahalle muhtarı kalbine yenik düştü

Muğla'nın Milas ilçesi Savran Mahalle Muhtarı Zekeriya Köse kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesi Savran Mahalle Muhtarı Zekeriya Köse kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Savran Mahalle Muhtarı Zekeriya Köse geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve Bodrum'da kalp ameliyatı olan Milas'ın sevilen muhtarlarından olan Savran Mahalle Muhtarı Zekeriya Köse, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 30 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Köse'nin yaşamını yitirmesi meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. - MUĞLA

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Kalp Krizi, Bodrum, Muğla, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas Savran mahalle muhtarı kalbine yenik düştü - Son Dakika


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