Milas'ta "Anneler Günü Bahar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Milas'ta "Anneler Günü Bahar Şenliği" düzenlendi

08.05.2022 16:18

Milas'ta "Anneler Günü Bahar Şenliği" düzenlendiMUĞLA Muğla'nın Milas ilçesinde İasos Mahalle Meclisi düzenlediği etkinlikle hafta sonunu annelere ayırdı.

Milas'ta "Anneler Günü Bahar Şenliği" düzenlendi

MUĞLA Muğla'nın Milas ilçesinde İasos Mahalle Meclisi düzenlediği etkinlikle hafta sonunu annelere ayırdı. El emeği göz nuru olan ürünlerin ve ev yapımı yiyeceklerin iki gün boyunca stantlarda sergilenip satışa sunulması ile renklenen Anneler Günü Bahar Şenliği fırtınalı havaya rağmen yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie, "Güneş ışıklarının ısıttığı harika bir bahar gününde, gök mavisinin denizin mavisi ve zeytinliklerin kadifemsi yeşilinin her tonuyla birleştiği Ege'nin incisi 3 bin yıllık tarihe sahip antik kent İasos, Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde anneler günü kutlamaları büyük bir coşkuyla başladı. Kıyıkışlacık'a gönül vermiş ve artık yaşamlarını Ege'nin şirin köyünde doğayla iç içe geçirmek isteyen birbirinden yetenekli hanımlar, büyük emeklerle severek evlerinde ürettikleri ev yapımı yiyeceklerini ve el emeği göz nuru ürünlerini, İasos Mahalle Meclisi Derneği'nin organize ettiği Anneler Günü Bahar Şenliği'nde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Anneler; bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular. Tüm annelerimizin, anne adaylarımızın, anne olamamış yürekleri anne sevgisiyle dolu kadınlarımızın Anneler Gününü en içten duygularımızla kutlarız" dedi.

Milas'ta Anneler Günü Bahar Şenliği düzenlendi
Milas'ta Anneler Günü Bahar Şenliği düzenlendi
Milas'ta Anneler Günü Bahar Şenliği düzenlendi
Milas'ta Anneler Günü Bahar Şenliği düzenlendi

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Anneler Günü, Muğla, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas'ta 'Anneler Günü Bahar Şenliği' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta "Anneler Günü Bahar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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