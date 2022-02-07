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Milas'ta bağışlanan tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Milas'ta bağışlanan tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibine ulaştırıldı

07.02.2022 10:28
Milas'ta bağışlanan tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibine ulaştırıldı

-Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği'nin, "Plastik Kapakları Atmayın, Toplayın" sloganıyla başlattığı kampanya her geçen gün daha geniş kitlelere yayılmaya devam ediyor.

-Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği'nin, "Plastik Kapakları Atmayın, Toplayın" sloganıyla başlattığı kampanya her geçen gün daha geniş kitlelere yayılmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanya ile bir vatandaşın daha yüzü güldü.

Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği'nin, Bodrum Sakatlar Derneği'nin desteğiyle sürdürdüğü kampanyaya destekte bulunan hayırsever bir vatandaşın bağışladığı tekerli sandalye ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayın, Milas Kültür ve Sosyal Etkinlikler Başkanı ve aynı zamanda İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mevlüt Korkmaz'ın ziyareti ile tekerlekli sandalyesini teslim alan vatandaş, kampanyaya her aşamada katkıda bulunan, destekleyen, bağışta bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Şube Başkanı Esma Ezenel ise yapılan bağışla ilgili kısa bir bilgilendirme yaparak, "Hayırsever vatandaşımız, plastik kapak toplama kampanyasının çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirterek bizlere destek olmak istedi. Kendisine duyarlı davranışından ötürü sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edecek ve daha fazla sayıda engelli vatandaşımıza umut olacağız" dedi.

Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayın ise hayırsever vatandaşa teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Başlatmış olduğumuz kampanya basın aracılığıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Yardımseverler bizlere ulaşarak kampanya hakkında detaylı bilgi alıyor, topladıkları kapakları nerelere teslim edeceklerini öğrenmek istiyor. Bu ilgi bizleri çok ama çok mutlu etmekte, çalışma azmimizi arttırmaktadır. Engelsiz bir dünya için mücadele eden başta Genel Başkanımız Oya Canbazoğlu olmak üzere kampanyamıza katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum." - MUĞLA

Milas'ta bağışlanan tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibine ulaştırıldı

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Plastik, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas'ta bağışlanan tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibine ulaştırıldı - Son Dakika


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