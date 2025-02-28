Milas'ta Cinayet: Fail Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Milas'ta Cinayet: Fail Tutuklandı

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Milas'ta oto galeri önünde Fatih Cura'yı vuran M.S. tutuklandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.02.2025 18:19
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Milas'ta oto galeri önünde işlenen cinayetin faali tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesindeki bir galerinin önünde gerçekleşen silahlı kavgada Fatih Cura'yı tabancayla vurarak öldüren şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen M.S. isimli şahıs aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Cura ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında taşıdığı tabancayla Cura'ya defalarca ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancadan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.S. ise Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milas'ta Cinayet: Fail Tutuklandı - Son Dakika

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