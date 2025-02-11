Milas Boğaziçi'nde deniz suyu çekildi
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde deniz suyu yaklaşık 3 metre çekildi.
Türkiye sahillerinde yaşanan deniz suyu çekilmeleri yaşanırken, Milas ilçesinin denize kıyısı bulunan Boğaziçi Mahallesi'nde de deniz suyu yaklaşık 3 metre çekildi. Santorini bölgesindeki sismik hareketle ilgisinin bulunmadığı iddia edilen, yerel şartlara bağlı olarak yaşanan deniz suyu çekilmesi sonucu kıyıda kayalık alanlar ortaya çıktı.
Son Dakika › Yerel › Milas'ta Deniz Suyu 3 Metre Çekildi - Son Dakika
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