Milas\'ta Gazeteci Mehmet Kara Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde yerel basının tanınan isimlerinden biri olan gazeteci Mehmet Kara hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre gazeteci Mehmet Kara, akşam saatlerinde fenalaştı. Çevresindekilerin yardımıyla hastaneye ulaştırılan Kara burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kara'nın ani vefatı sadece yakın çevresinde değil, Milas'taki basın camiası başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Mehmet Kara'nın cenaze programının henüz netlik kazanmadığı belirtildi. - MUĞLA