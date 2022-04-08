Milas'ta Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
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Milas'ta Polis Haftası kutlandı

08.04.2022 19:33
Milas'ta Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşiklatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Atapark'ta tören düzenlendi.

Türk Polis Teşiklatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Atapark'ta tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Milas İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan, "Kahramanlıklarla dolu 177 yıllık köklü tarihimizin ve asırlardır bozulmadan nesillere aktardığımız ulvi değerlerimizin bizim en büyük zenginliğimiz olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkan Vekili Mehmet Ateş, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, kurum yöneticileri, siyasi parti, oda ve derneklerin yöneticileri ile muhtarların katıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle devam etti.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü Atakan;

"Emniyet Teşkilatımız; huzur ve güvenliği tesis etmeyi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamayı, toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarını ve özgürlük taleplerini hukukun dışına taşmadan karşılamayı, hukukun üstünlüğünü rehber edinerek tarafsız görev anlayışı ile toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini almayı ve nihayet halkla bütünleşmiş bir hizmet anlayışını kendisine daima şiar edinmiş, vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde kıymetli varlığı olan canını dahi vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır.

Kahramanlıklarla dolu 177 yıllık köklü tarihimizin ve asırlardır bozulmadan nesillere aktardığımız ulvi değerlerimizin bizim en büyük zenginliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu ulvi değerlerimizin ve bugüne kadar koruduğumuz milli birlik ve beraberliğimizin bekası adına her türlü suça, suç örgütlerine ve suçluya karşı amansız mücadelemizde sadece devletimizin kurumları arasında değil tüm dünyada da örnek olarak gösterilen bir seviyeye hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Atakan'ın yaptığı konuşmanın ardından tören, çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Kutlama programında protokol Milas Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti.

Milas Kaymakamı M. Ünver Böke Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Milas İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan ve teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Böke mesai mefhumu gözetmeksizin, 24 saat esasına göre özveri ile çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarının 10 Nisan Polis Haftasını tebrik ederek meslek hayatlarında ve yaşantılarında huzur, sağlık ve başarılar diledi. - MUĞLA

Milas'ta Polis Haftası kutlandı
Milas'ta Polis Haftası kutlandı
Milas'ta Polis Haftası kutlandı
Milas'ta Polis Haftası kutlandı
Milas'ta Polis Haftası kutlandı
Milas'ta Polis Haftası kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas'ta Polis Haftası kutlandı - Son Dakika


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