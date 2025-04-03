Milas'ta Yeni Kültür ve Sanat Merkezi İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Milas'ta Yeni Kültür ve Sanat Merkezi İnşa Ediliyor

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Milas'ta modern tasarımıyla dikkat çeken yeni kültür ve sanat merkezi, bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayacak. 6,500 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, çok amaçlı salonlar, atölyeler ve çevreci enerji sistemleriyle donatılmış durumda.

03.04.2025 14:12  Güncelleme: 14:16
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Milas'ın yeni kültür ve sanat merkezinde çalışmalar devam ediyor

MUĞLA - Modern tasarımı ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken Milas Kültür Merkezi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yeni buluşma noktası olacak. Toplam 6 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edilen merkez, bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacak.

Çok amaçlı salonlar, atölyeler ve modern donanımıyla herkes için bir yaşam alanı

Kültür Merkezi, 455 kişi kapasiteli ana salonun yanı sıra, merkezde 90 kişilik seminer salonu, kent sahnesi, geniş bir fuaye ve sergi alanları bulunacak. Tesis ayrıca farklı yaş gruplarına yönelik bilgisayar, dans, satranç ve resim gibi çeşitli atölyelere, kafeteryaya, VIP odasına, kulis ve makyaj odalarına, terzi atölyesine, dekor onarım alanına, projeksiyon ve simultane çeviri odalarına da ev sahipliği yapacak.

Enerjisini güneşten alan, otoparkıyla ulaşımı kolaylaştıran çevreci merkez

Merkez bünyesinde vatandaşların ulaşımda rahatlık sağlaması için kapalı otopark da yer alacak. Ayrıca enerji ihtiyacının çevreci yollarla karşılanması amacıyla merkezin çatısında 160 kW kurulu güce sahip güneş enerji paneli de yer alıyor. Böylelikle tesis, kullandığı enerjiyi güneşten kendi üretecek ve çevreci bir tesis olarak hizmet verecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kültür sanatın yeni adresinin Milas Kültür Merkezi olacağını bölgemizin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına büyük değer katacağını ve her yaştan vatandaşın kültür ve sanatla iç içe olabilecekleri modern bir alan oluşturduklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milas'ta Yeni Kültür ve Sanat Merkezi İnşa Ediliyor - Son Dakika

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