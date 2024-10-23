Milas'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Milas'ta orman yangını büyümeden söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Milas ilçesi Kayadere Mahallesi yakınlarında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.