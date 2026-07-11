Milas ve Menteşe\'de Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milas ve Menteşe Kaymakamlıklarına atanan Vural Karagöl ve Ali Edip Budan görevlerine başladı.

Yeni görevlerine başlayan Kaymakam Karagöl ve Kaymakam Budan, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, her iki kaymakama da yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. - MUĞLA