Milas yangınına havadan karadan müdahale - Son Dakika
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Yerel

Milas yangınına havadan karadan müdahale

Muğla'nın Milas ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına hava ve kara ekipleri müdahale ediyor. Alatepe Mahallesinde çıkan yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Ardından orman işçileri ve yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

08.07.2024 17:04
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Milas yangınına havadan karadan müdahale

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde 14.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Milas ilçesine bağlı Alatepe Mahallesinde başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda hava ve kara ekipleri sevk edildi. İlk müdahale vatandaşlar tarafından çalı çırpı ile yapılırken, ekiplerin yangın bölgesine sevkinden sonra kara ve hava araçları ile orman işçileri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milas yangınına havadan karadan müdahale - Son Dakika

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