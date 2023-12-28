Muğla\'da terör saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için lokma hayrı düzenlendi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir vatandaş terör saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Aydınlıkevler Mahallesi, Semiha Altunkan Ortaokulu önünde, Kazım Durmaz isimli vatandaşın organizasyonu ile anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Kazım Durmaz, Kuzey Irak'ta terör saldırısı sonucu şehit olan 12 askerimiz anısına "hayır lokması" döktürdü. Düzenlenen hayırda lokmalar, Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Semiha Altunkan Ortaokulu'nun önünde öğrencilere ve mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Durmaz, yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 canımıza Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır versin" dedi. - MUĞLA