Millet Bahçeleri, Türkiye'nin her bir ilini yemyeşil hale getirme hedefiyle yaza hazırlanıyor - Son Dakika
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Millet Bahçeleri, Türkiye'nin her bir ilini yemyeşil hale getirme hedefiyle yaza hazırlanıyor

Millet Bahçeleri, Türkiye\'nin her bir ilini yemyeşil hale getirme hedefiyle yaza hazırlanıyor

Türkiye'nin her bir ilinde bulunan Millet Bahçeleri, vatandaşların doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. 81 ilde 100 milyon metrekare hedefiyle inşa edilen Millet Bahçeleri, yaz aylarına hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Millet Bahçelerinin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşmada büyük bir güç olduğunu belirtti.

16.04.2024 12:29
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinin her bir yerini yemyeşil hale getirme hedefiyle hayata geçirilen Millet Bahçeleri yaza hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından vatandaşların doğa ile buluşmalarını, yeşil koridorlarla şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarını sağlamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında hizmete sunulan Millet Bahçelerinin yapımı hız kesmeden devam ediyor.

81 ilde 100 milyon metrekare hedefi kapsamında 2018 yılından bu yana 237 Millet Bahçesi hizmete açılırken, 275 millet bahçesinin yapımı ise aralıksız sürüyor.

Havaların ısınması ile birlikte özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve güneşli havanın tadını çıkarmak için tercih ettiği Millet Bahçeleri, yaza misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Millet Bahçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güç olduğunu söyledi.

Çevre alanında gerçekleştirilen hizmetleri, Millet Bahçeleri projeleri ile taçlandırdıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Şehirlerimiz, millet bahçelerimizle nefes alıyor. Şehirlerimizin merkezinde, yeşilin binbir tonuna sahip, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla millet bahçelerimiz; vatandaşlarımızı bekliyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Millet Bahçeleri, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Millet Bahçeleri, Türkiye'nin her bir ilini yemyeşil hale getirme hedefiyle yaza hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Millet Bahçeleri, Türkiye'nin her bir ilini yemyeşil hale getirme hedefiyle yaza hazırlanıyor - Son Dakika
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