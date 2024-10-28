'Millet Bahçesi' Osmaniye'nin yeni akciğeri olacak - Son Dakika
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'Millet Bahçesi' Osmaniye'nin yeni akciğeri olacak

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'Millet Bahçesi' Osmaniye'nin yeni akciğeri olacak Osmaniye'de 70 dönüm arazi üzerine yapımı devam eden 'Millet Bahçesi' tamamlandı.

28.10.2024 17:37  Güncelleme: 17:42
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'Millet Bahçesi' Osmaniye'nin yeni akciğeri olacak

OSMANİYE - Osmaniye'de 70 dönüm arazi üzerine yapımı devam eden 'Millet Bahçesi' tamamlandı. İçerisinde 6 bin ağacın bulunduğu Millet Bahçesi Osmaniye'nin yeni akciğeri olacak.

Osmaniye'de 70 dönüm arazi üzerine kurulan, içerisinde 6 bin ağaç, satış ofisleri, millet kıraathanesi, biyolojik gölet, çocuk oyun alanı, tuvalet, koşu ve bisiklet yolu, tematik bahçeler, oturma alanları, ahşap teras ve tematik alanlar bulunan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşasına başlanan 'Millet Bahçesi' Osmaniye'nin yeni akciğeri olacak.

Osmaniyelilerin nefes alacağı modern bir 'Millet Bahçesi'ne kavuştuğunu söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Şu anda Osmaniye Millet Bahçemizin içindeyiz. Millet Bahçemizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tamamladı, Osmaniye Belediyemize devri gerçekleşti. Millet Bahçeleri biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi. Bu proje de burada hamdolsun yapılmış ve gerçekleşmiş oldu. 70 bin metrekare alan içerisinde 6 bin ağaç, Selçuklu mimarisi gerçekten çok güzel camimiz, biyolojik göletimiz, çocuk parkımız yer alıyor. Osmaniyeli hemşehrilerimizin nefes alacağı, Osmaniye'mize yakışır bir Millet Bahçesi'ne kavuşmuş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza minnettarız. Belediyemiz burayı en güzel şekilde işletecek, Osmaniyeli hemşehrilerimizin hizmetine en güzel şekilde hazırlayacak. Osmaniyeli hemşehrilerimiz buraya artık istedikleri zaman, 29 Ekim'den sonra gelebilecekler. Çocuklarımızın güven içinde oynayacakları bir park, yürüyüş yolu, bisiklet yoluyla gerçekten çok güzel bir Millet Bahçesi'ne kavuşmuş olduk. Osmaniye'mize ne kadar hizmet etsek az kalır. Hizmet yaptıkça, hizmet kazandırdıkça ayrıca heyecan duyuyoruz, ayrıca çalışma azmimiz artıyor. Şehitler diyarı yiğit Osmaniye'mize bu hizmeti kazandırmış olmanın büyük mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Bugün Sayın Milletvekilimiz ve Sayın Belediye Başkanımızla birlikte Osmaniye Millet Bahçemizi gezdik, çok mutlu olduk. Osmaniyeli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

\'Millet Bahçesi\' Osmaniye\'nin yeni akciğeri olacak
Kaynak: İHA

Osmaniye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Millet Bahçesi' Osmaniye'nin yeni akciğeri olacak - Son Dakika

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