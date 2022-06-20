Milletvekili Arslan, Kars'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Milletvekili Arslan, Kars'ta vatandaşlarla buluştu

20.06.2022 12:15
Milletvekili Arslan, Kars'ta vatandaşlarla buluştu

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, vatandaşlarla buluştu.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, vatandaşlarla buluştu. Arslan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, beraberindeki İl Başkan Yardımcısı Kadir Sarıdağ, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara ve Merkez İlçe Başkanı Muhammer Sancar ile birlikte Kars ve Kağızman'da esnafı ziyaret etti. Arslan, ziyaret etti, esnafın sıkıntılarını dinledi.

AK Parti'nin Kars'a yaptığı yatırımları anlatan Arslan, Karslılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Esnaf ve vatandaşlarla çay içen Arslan ve beraberindekiler daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Arslan, burada partilerle bir de değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. - KARS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Arslan, Kars'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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