Milletvekili Kaya; "Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli" - Son Dakika
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Milletvekili Kaya; "Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli"

10.07.2022 13:40
Milletvekili Kaya; "Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli"

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Kurban Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Kurban Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Kaya mesajında; "Bayramlar aile bağlarımızı kuvvetlendirmek, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez bir fırsattır. Millet olarak her bayramı dostluk ve kardeşlik içinde coşkuyla ve heyecanla yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde ülke olarak büyük bir güç ve iradeyle her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyoruz. Bu sebepten dolayı maneviyatımızı güçlendiren bayramları çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarma noktasında hassasiyet gösteriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. "dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Kaya; 'Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli' - Son Dakika

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