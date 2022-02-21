Milletvekili Tamer; Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı yaptı - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; Devlet Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı yaptı.
Develi Devlet Hastanesi'nin yapımı sırasında inşaat alanını incelerken 'İlk Ameliyat' sözünü veren AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer, verdiği sözü tuttu. Milletvekili Tamer; sene başında hasta kabulüne başlayan Develi Devlet Hastanesi'nde 33 yaşındaki hasta Serkan Nar'ın fıtık ameliyatına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Op.Dr. Halit Baykan ile birlikte gererek, hastanedeki ilk ameliyatı gerçekleştirdi.
Ameliyat yaklaşık 30 dakika sürdü. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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