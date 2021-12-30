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Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç ile bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

30.12.2021 10:54
Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, parti yönetimiyle birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Başkan Kılınç'tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alarak, başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Süleyman Kılınç ise Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

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Abdurrahman Tutdere, Süleyman Kılınç, Milletvekili, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç ile bir araya geldi - Son Dakika


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