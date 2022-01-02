Milletvekili Yakup Taş, Kılınç ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Taş, göreve geldiği günden bu yana ilin temel sorunlarını çözmek için gayretli bir şekilde çalıştığını söylediği Başkan Kılınç'ı tebrik etti.

Milletvekili Taş, "Adıyaman Belediye başkanımızı ziyaret ederek, belediyemizin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ile ilimiz ve belediyemizin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN