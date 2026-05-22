Milli Aile Haftası\'nda anlamlı nikâh

Milli Aile Haftası kapsamında hayatlarını birleştiren Duygu ve Uğur çiftinin nikah töreni, Aziziye Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un nikah akdini gerçekleştirdiği törende, genç çiftin mutluluğuna şahitlik edildi. Duygu ve Uğur çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilenirken, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekildi.

Nikah töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin önemine değinerek, güçlü aile yapısının güçlü toplumun temeli olduğunu vurguladı. Aykut, aile kurumunun sevgi, sadakat, güven ve sorumluluk duygusu üzerine inşa edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Aile Haftası'nda gençlerimizin aile kurma yolundaki bu anlamlı adımına şahitlik etmek bizler için büyük bir mutluluk. Aile; sevginin, sadakatin, güvenin ve toplumsal dayanışmanın temelidir. Güçlü aile yapısı, güçlü toplumun ve güçlü Türkiye'nin en önemli teminatıdır. Bu vesileyle Duygu ve Uğur çiftimize bir ömür boyu huzur, sağlık ve mutluluk diliyorum."

Programda "Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" mesajı öne çıkarken, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ERZURUM