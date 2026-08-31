Milli Antrenör Funda Bakış Cinayeti: 3 Şüpheli Yakalandı

Sancaktepe'de sahibi olduğu spor salonunda çıkan bir tartışmada eski kadın çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürülen Milli antrenör Funda Bakış cinayetiyle ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 30 Ağustos günü akşam saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın milli antrenör Funda Bakış'ın (39) sahibi olduğu spor salonunda alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Bakış'ın eski çalışanı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Zehra G., birlikte çalıştıkları dönemde kredi çektiği ve çektiği parayı Bakış'a verdiği öğrenildi. İkili arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

'Milli antrenörü göğsünden bıçakladı'

Çıkan arbedede Zehra G., Milli Antrenör Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bakış'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan Bakış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'Haklarında farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenilen 3 şüpheli yakalandı'

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, 21 yaşındaki şüpheli Zehra G. ve olaya karıştığı belirlenen A.H.U. (21) ve E.Ş.'nin (21) yerleri tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda Zehra G., A.H.U. ve E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zehra G.'nin 'hakaret', A.H.U.'nun ise 'kasten yaralamadan' haklarında daha önceden suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kavga anları cep telefonu kamerasında

Milli milli antrenörün hayatını kaybetmesine neden olan olayın anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. görüntülerde arbede ve kavga anları yer alıyor.