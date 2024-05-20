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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin çaldığı İstiklal Marşı'nı şehrin görüntüsüyle paylaştı

AMASYA - Milli Eğitim Bakanlığı, Amasyalı öğrencilerinin enstrümanlarıyla çaldığı İstiklal Marşı'nı tarihi şehrin görüntüleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım büyük beğeni topladı.

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 8bin500 yıllık geçmişi olan şehrin gerdanlığı olan Yeşilırmak nehrinin üstünde İstiklal Marşı'nı enstrümanlarıyla icra etti.

O görüntüler, "Sanat, "güzeli bulma" çabamızdır ve yaşamın pek çok değeri gibi eğitimle taçlanır. Bu hafta, İstiklal Marşı'mıza Yeşilırmak'ın büyüleyici görüntüleri eşliğinde Amasya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz hayat veriyor. Sanat eğitimiyle her zaman en iyiye, en güzele ulaşmak dileğiyle. İyi dersler" notuyla paylaştı.