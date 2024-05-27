Milli Elektrikli Tren Seti 575 bin yolcu taşıdı - Son Dakika
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Yerel

Milli Elektrikli Tren Seti 575 bin yolcu taşıdı

Milli Elektrikli Tren Seti 575 bin yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Adapazarı arasında hizmet veren 'Milli Elektrikli Tren Seti'nin sefere çıktığı ilk günden bugüne kadar 575 bin yolcu taşıdığını söyledi. Milli Elektrikli Setlerin 160 kilometre hız yapabildiğini ve son teknolojiye sahip donanımla üretildiğini belirten Bakan Uraloğlu, kendi demiryolu ekosistemini oluşturma yolunda önemli mesafelerin kat edildiğini vurguladı.

27.05.2024 13:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Adapazarı arasında hizmet veren 'Milli Elektrikli Tren Seti'nin sefere çıktığı ilk günden bugüne kadar 575 bin yolcu taşıdığını söyledi.

Ulaştırma ve ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen yerli milli olarak TÜRASAŞ tarafından üretilerek 27 Mayıs 2023 tarihinde yolculu seferlerine başlayan Milli Elektrikli Setlerimiz Adapazarı ile Gebze arasında yolcu taşıdığını belirterek, "Milli Elektrikli Tren Setimiz aynı zaman da konforuyla da göz dolduruyor" dedi.

"Setlerimiz bugüne kadar 2 bin 575 sefer yaptı, 250 bin kilometre yol katetti, 575 bin yolcu taşıdı"

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Adapazarı Bölgesel Treni'nde hizmet veren Milli Elektrikli Setler ile yolcuların ergonomik koltuklarda konforlu şekilde seyahat ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Adapazarı ile Gebze arasında 11 durakta yüzde 70 doluluk oranıyla hizmet veren setlerimiz bugüne kadar 2 bin 575 sefer yaptı, 250 bin kilometre yol katetti, 575 bin yolcu taşıdı" diye konuştu.

"Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada da kullanılmak için de üretildi"

Son teknolojinin kullanıldığı Milli Elektrikli Setlerin 160 kilometre hız yapabildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada da kullanılmak için de üretildi. Uluslararası demiryolunda kullanılabilirlik, karşılıklı işletilebilirlik sertifikası olan TSI sertifikasına sahip olarak üretilen setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak üretilebiliyor, 5 araçtan oluşan set 324 yolcu taşıyor, uzun yolculuklar için restoran bulunuyor. Halen 3 set Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıyor, 2025 yılı sonuna kadar 22 set yollarda olacak, 2030 yılına kadar toplam 56 setin üretimi tamamlanacak. Ayrıca, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımızda devam ediyor. Demiryolu ekosistemimiz geliştikçe demiryolu araçlarında dışa bağımlılığımız yavaş yavaş sona erecek." ifadelerini kullandı.

"Kendi demiryolu ekosistemimizi oluşturma yolunda çok önemli mesafeleri katettik"

Milli Elektrikli Setlerin 160 kilometre hız yapabildiğini ve son teknolojiye sahip donanımla üretildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "167 yıldır demiryolu işletmeciliği yapılan ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda demiryolu alanında çok önemli atılımlar gerçekleştirildi. Yüksek hızlı ve hızlı Demiryolu inşaatında birçok çok başarılara imza attık. Aynı zamanda milli ve yerli demiryolu araçlarının üretiminde de ileri teknolojiyi kullanarak üretim yapıyoruz. Milli Elektrikli Lokomotiflerimiz, Milli Hızlı Trenimiz, Milli Elektrikli Setlerimiz, Milli Vagonlarımız birer birer tasarımdan üretime oradan da demir ağlara çıkıyor. Artık kendi demiryolu ekosistemimizi oluşturma yolunda çok önemli mesafeleri katettik. Milli Elektrikli Setimiz de böyle bir çalışmanın ürünü." değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Gebze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Elektrikli Tren Seti 575 bin yolcu taşıdı - Son Dakika

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