Milli Güreşçi Eren Dursun Turan ile Beyza Şahin Evlendi - Son Dakika
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Milli Güreşçi Eren Dursun Turan ile Beyza Şahin Evlendi

Milli Güreşçi Eren Dursun Turan ile Beyza Şahin Evlendi

Erzurumlu milli güreşçi Eren Dursun Turan, Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin'in kızı Beyza Şahin ile dünya evine girdi. Nikah törenini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen gerçekleştirdi.

24.09.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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Erzurumlu Milli Güreşçi Eren Dursun Turan, Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin'in kızı Beyza Şahin (Turan) ile dünya evine girdi. Nikahı kıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gelin ve Damada "Besmele çekerek imza atın" dedi.

Ay-yıldızlı mayo ile bir çok kez ülkemizi temsil eden milli güreşçi ve başpehlivan Eren Dursun Turan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin'in kızı Beyza Şahin (Turan) ile dünya evine girdi. Armada Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğün ve nikah merasimi yoğun ilgi gördü.

Sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının buluştuğu düğünde genç çiftin nikahını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Başkan Sekmen, nikah defterini imzalayan Beyza-Eren Dursun Turan çiftine, "Besmele çekip sonra imzalayın" dedi.

Nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını genç çifte takdim eden Seken, takı hediye ettikten sonra Beyza-Eren Dursun çiftine ömür boyu sağlık ve mutluluklar diledi.

Gelin Beyza'nın babası olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin ile damat Eren Dursun Turan'ın babası eski milli güreşçi Erdal Turan da düğün merasimi boyunca davetlilerle yakından ilgilendi.

Muzaffer Şahin ve Erdal Turan, çocuklarının nikahını kıyan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanı sıra gurur günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Güreşçi Eren Dursun Turan ile Beyza Şahin Evlendi - Son Dakika

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