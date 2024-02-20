Bayburt\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri

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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri dahilinde Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi ve Şehit Miralay Sabri Bey kabirleri başında anılırken, Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

Programda ilk olarak 1916-1918 yıları arasında gerçekleşen Rus işgali sırasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan 17 Ekim 1917'de Rusya'da gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından Bayburt'tan çekilen Rus kuvvetlerinin gitmesiyle gücü ele geçiren Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra canice şehit edilen Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı. Daha sonra Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından yaptırılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.

"Miralay Sabri Bey'in kabri ziyaret edildi"

Şehit başkanın kabrinin ardından 1916 yılında Kop Dağlarında Rus kuvvetleriyle cereyan eden savaşlarda Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, Gümüşsu köyü Hanları mevkinde atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde bulunan kabri ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya tarafından şehit miralayın kabrine çiçek bırakıldı. Çiçek bırakılmasının ardından Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dua sonrası ziyaret sona erdi.

"Şehit kadınlar unutulmadı"

Etkinlikler çerçevesinde son olarak Yukarı Kırzı Köyü'nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyaret edildi. 1916-1918 yılları arasında Bayburt'ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı köyünde namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı Köyü'nde program gerçekleştirildi. Burada ilk olarak köyde bulunan ve şehit kadınların iffetlerini korumak adına kendilerini atarak şehadet şerbetini içtikleri kuyular ziyaret edildi. Kuyuların başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından anıta çelenk sunuldu. Daha sonra temsili mezar taşlarına protokol tarafından karanfil bırakılmasını takiben Bayburt Müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duadan sonra program sona erdi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci "Bugün burada Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle o tarihlerde Ermeni zulmünden dolayı büyük acılar çeken insanlarımızın yaşadığı Bayburt'umuzun Yukarı Kırzı Köyündeyiz. Bu gördüğünüz iffet Anıtı'nın bulunduğu mevkide o tarihlerde genç kızlarımız ve kadınlarımızın namuslarını koruma adına kendilerini kör kuyulara attıkları alanlardayız. Burada esaretin ve acının yaşandığı o tarihlerdeki Bayburt'tan tabloları gördüğümüzde karşılaştığımız durumları insanlık adına utanç vesilesi olarak görmek lazım. Yukarı Kırzı Köyümüzde yapılanlar acıların ve ızdırapların en büyük örneklerini bizlere gösteriyor" İfadelerini kullandı.

Ziyaretlere Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT