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- Milli maça yoğun ilgi: Maçı dev ekranda izlediler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Gürcistan ile oynadığı maç kurulan dev ekranda izlendi.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024 maçları büyük heyecana sahne oluyor. A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Kahramanmaraş halkı, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranlarda izledi. Maç sonunda ise futbolseverler büyük bir mutluluk yaşadı. Ay-yıldızlıların elde ettiği galibiyet sonrası yediden yetmişe herkes büyük bir coşku yaşandı.

Milli heyecana ortak olan Hayrettin Alperen Ceren, "Çok iyi maçtı, takımımız elinden gelen en iyisini yaptı. Arda Güler de bu maçta beklentilerimizin üzerinde oynadı, o attığı gol zaten bizi bitirdi. Efsane bir maçtı tüylerimiz diken diken oldu" dedi.

İhsan Özer ise, "Çok heyecanlandık, çok güzel bir futboldu. Özellikle Arda Güler çok güzel bir gol attı. Takımda bence biraz stoper eksikliği vardı. Burada maç izlemek çok heyecanlıydı, belediyenin etkinliği çok güzeldi. Böyle etkinlikler yeni başladı, mutluyuz" diye konuştu.

Milli maça ailesi ile gelen Abdürrahim Çayır da, "Çok güzel bir duygu, özellikle depremden sonra böyle bir etkinlik olması hem çocukların kafasının dağılması hem de bizim için güzeldi. Buradaki ambiyansa ortak olmak, milli takımın 3-1 kazanması her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.