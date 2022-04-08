Milli Mücadele şehidi Müftü Mehmet Nuri Efendi kabri başında anıldı - Son Dakika

Milli Mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehit edilişinin 101'inci yıl dönümünde Deresakarı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Anma töreni, Deresakarı Köy Camisinde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ile vatandaşlar, şehit Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi'nin türbesini ziyaret ederek dua ettiler.

Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi kimdir?

1885 (H.1335) de Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Şahinler Köyünde doğan Mehmet Nuri Efendi, köy halkından Mustafa Efendinin oğludur. Mehmet Nuri Efendi Bilecik'te Akmescit Müderrisi iken 2 Mart 1912 de Bilecik Müftüsü olmuştur. İzmir'in işgal haberini alınca 21 Mayıs 1919'da İstanbul'a iki ayrı telgraf çekerek Milli Mücadeledeki ilk direniş adımını atmıştır. Milli Mücadelenin başlamasıyla birlikte Mehmet Nuri Efendi cami kürsülerinde, çarşı ve pazar meydanlarında yaptığı etkili konuşmalarıyla, vaazlarıyla halkı bilinçlendirmeye çalışmış ve düşman işgaline karşı sonuna kadar direnmeyi teşvik etmiş kendisi de bizzat bu direnişin Bilecik'teki örgütleyicisi olmuştur. Kuva-yi Milliyenin Bilecik'te teşkilatmasından Yunan işgaline kadar hatta Yunan işgalinden sonrada Mehmet Nuri Efendi Milli mücadele yolundaki faaliyetlerini şehit oluncaya kadar sürdürmüştür. Mehmet Nuri Efendinin faaliyetlerinden haberdar olan Yunan işgal kumandanının kurduğu pusuda 7 Nisan1921 günü Mehmet Nuri Efendi gözetleme sırasında şehit edilmiştir. Kabri bugün olayın geçtiği Deresakarı köyündedir. - BİLECİK