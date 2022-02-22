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Milli Mücadele şehidi Mustafa Haşmet anıldı - Son Dakika

Milli Mücadele şehidi Mustafa Haşmet anıldı

22.02.2022 11:14
Milli Mücadele şehidi Mustafa Haşmet anıldı

Antalya'nın Milli Mücadele kahramanlarından, 18 Şubat 1920'de İtalyanlar tarafından şehit edilen Mustafa Haşmet Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte anıldı.

Antalya'nın Milli Mücadele kahramanlarından, 18 Şubat 1920'de İtalyanlar tarafından şehit edilen Mustafa Haşmet Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı ile Antalya Türk Ocağı'nın ortaklaşa düzenlediği söyleşi Karatay Medresesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dr. Emekli Albay Suat Akgün, Antalya'nın Milli Mücadele'deki önemine değinirken, Mustafa Haşmet gibi pek çok Antalyalı kahramanın ulusal bağımsızlığın kazanılmasında önemli bir payı olduğunu ifade etti. Antalyalıların bu kahramanlara çok şey borçlu olduğunu söyleyen Akgün, Milli Mücadele yıllarında şehit düşen Antalyalıların listesini de katılımcılarla paylaştı. Anma etkinliğinde Mustafa Haşmet ile tüm şehit ve gaziler için mevlit okutularak, katılımcılara helva ikram edildi. - ANTALYA

Milli Mücadele şehidi Mustafa Haşmet anıldı
Milli Mücadele şehidi Mustafa Haşmet anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milli Mücadele şehidi Mustafa Haşmet anıldı - Son Dakika


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